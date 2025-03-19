В клубе «Активное долголетие» в Химках провели патриотическую интеллектуальную игру, посвященную Дню воссоединения Крыма с Россией. Перед стартом викторины, в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», участники прослушали лекцию о важности этого события от приглашенных спикеров и муниципального депутата Валентина Герасимова, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В нашей встрече приняли участие члены клуба и школьники. Это позволило по-настоящему объединить разные поколения в изучении важнейших страниц отечественной истории. Я считаю, что формат интеллектуальной игры делает изучение истории более увлекательным и доступным», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Гостям и участникам клуба рассказали о том, что 18 марта 2014 года Крым и Севастополь официально вернулись в состав Российской Федерации. Этот день стал символом восстановления исторической справедливости и национального единства. Решение о воссоединении было принято на Крымском референдуме, где подавляющее большинство жителей полуострова высказались за возвращение в Россию. Этот выбор стал отражением многовековых культурных, исторических и духовных связей Крыма с нашей страной.

«Сегодня, когда Россия вновь отстаивает свои интересы в ходе специальной военной операции, значение этого дня приобретает еще больший смысл. Он напоминает нам о важности национального суверенитета, стремления к единству и защиты своих граждан», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Викторина, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией, стала частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.