Патриарх Кирилл рассказал россиянам, о чем нельзя просить в молитвах

В день празднования Сретения Господня Патриарх Кирилл в своем слове к пастве указал на категории молитвенных прошений, которые остаются тщетными. Он пояснил, что обращения к Богу, сосредоточенные на мирском успехе и материальных благах, по сути, не получают отклика, и просить об этом в молитвах не нужно, сообщает Life.ru .

Патриарх Кирилл уточнил, что нет смысла просить о карьерном росте, прибавке к зарплате, приобретении имущества или удачном проведении досуга. Подобные мольбы, по его словам, изначально неверны по своей сути, а потому не услышаны Богом.

«Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить», — пояснил патриарх.

Вместе с тем он призвал христиан сохранять уверенность в действенности молитвы, когда дело касается подлинно значимых сторон бытия. Он напомнил, что к Божией Матери следует и можно взывать о самом существенном: о даровании жизни, укреплении веры, а также о гармонии в семейных и родственных отношениях.

