Патриарх Кирилл объявил о введении нового предмета в школах России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в школах страны возобновят уроки по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР). Предмет будут изучать в 5-7 классах, сообщает ТАСС .

Уроки ОДНКР начнут проводить учителя истории. По словам патриарха, ранее по его призыву создали рабочую группу, которая взаимодействовала с государственными органами по данному вопросу.

«Результатом ее работы стали договоренности о возвращении предмета об основах духовно-нравственной культуры народов России в 5-х, 6-х и 7-х классах», — сказал священнослужитель на торжественном пленарном заседании ХХХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

Ранее митрополит Тихон предложил преподавать в школах курс «Основы семейной жизни», чтобы обучить детей строить гармоничные отношения. Идею поддержали 78% респондентов, опрошенных журналистами.