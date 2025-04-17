Паспорта и знаки отличия вручили ступинцам

Церемония вручения паспортов и знаков Юнармейской доблести юным жителям округа прошла в ступинском Доме культуры «Металлург». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских и депутат Московской областной Думы Андрей Голубев вручили подросткам главный документ гражданина Российской Федерации и знаки Юнармейской доблести.

«Получение паспорта — первый шаг во взрослую жизнь. Ступино динамично развивается. Мы стараемся сделать муниципалитет комфортным и престижным для учебы, работы и жизни. Уровень безработицы за последние годы значительно снизился. Мы открываем современные предприятия, создаем рабочие места. Надеюсь, после получения образования вы вернетесь в родной город и продолжите работать на благо нашего округа. Желаю успехов, удачи, достижения поставленных целей!» — сказал глава муниципалитета.

К поздравлению присоединился депутат Московской областной Думы Андрей Голубев.

«У вас с получением паспорта становится больше прав, но и появляются определенные обязанности. И, конечно же, в этот торжественный день хочу пожелать каждому из вас, чтоб вы добились тех целей, которые ставите пред собой», — сказал парламентарий.

Паспорта и памятные подарки получили 15 подростков.

За достигнутые успехи во Всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия» и активное участие в юнармейских, военно-патриотических и военно-спортивных мероприятиях знаками «Юнармейской доблести» II и III степеней награждены 6 юнармейцев.

О планах на будущее рассказала ученица школы № 8 Алина Кадырова.

«Нацеливаюсь стать программистом. Но надо смотреть в будущее, что будет актуально», — поделилась после церемонии вручения паспорта одна из школьниц.

Мероприятие завершилось общей фотографией.

Согласие на вручение паспорта в торжественной обстановке подростки могут дать при заполнении документов в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.