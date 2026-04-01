Пасху отмечают православные христиане в воскресенье

Православные в это воскресенье празднуют один из главных христианских праздников Пасху. Дата праздника меняется, в этом году Светлое Христово Воскресение выпало на 12 апреля.

Суть Пасхи в Новом Завете — вечная жизнь через веру в воскресение Христа. Этот древнейший праздник был установлен еще в апостольские времена.

Это описывалось так: по прошествии субботы, ночью, на третий день после распятия и смерти, Иисус Христос силою Божества ожил, то есть воскрес из мертвых. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати, и невидимый для стражи. С этого момента воины не знали, что охраняют уже пустой гроб.

Пасхальная служба в храмах начинается в полночь с субботы на воскресенье. Она исполнена духовной радости и ликования, это торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью.

Перед праздником Благодатный огонь сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В этом году патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в закрытую часовню (Кувуклию), где после молитвы зажегся Благодатный огонь, который затем был передан верующим.

Пасха завершает Великий пост и открывает Светлую седмицу. Постящиеся начинают разговление после длительного воздержания в пище. Главными атрибутами пасхального стола являются крашеные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом).

