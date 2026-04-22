Партия Румена Радева «Прогрессивная Болгария» победила на парламентских выборах. Политолог Злата Миронова заявила, что это может повлиять на позицию страны по военной поддержке Украины, сообщает «ФедералПресс» .

По словам члена Экспертного клуба «Дигория» Златы Мироновой, результаты голосования отражают усиление позиций евроскептиков в Евросоюзе. Радев, которого в Брюсселе считают пророссийским политиком, строил кампанию на критике курса ЕС, скепсисе к военной помощи Киеву и антикоррупционной повестке.

«Данная ситуация отражает общий тренд: в ЕС усиливаются позиции евроскептиков. Многие политические силы осознают, что навязанная Брюсселем русофобская линия в корне противоречит экономическим интересам их стран», — пояснила эксперт.

Миронова отметила, что для стран Восточной Европы вопрос отношений с Москвой связан не только с экономикой, но и с историческими факторами. По ее мнению, общественный запрос на сохранение партнерства может усиливаться.

Политолог добавила, что Болгария потенциально способна воспользоваться правом вето и заблокировать дальнейшую военную помощь Украине. При этом София вряд ли полностью переориентируется на Москву, поскольку это сопряжено с политическими рисками внутри ЕС.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.