Партия Радева победила на выборах в Болгарии
Партия Румена Радева «Прогрессивная Болгария» победила на парламентских выборах. Политолог Злата Миронова заявила, что это может повлиять на позицию страны по военной поддержке Украины, сообщает «ФедералПресс».
По словам члена Экспертного клуба «Дигория» Златы Мироновой, результаты голосования отражают усиление позиций евроскептиков в Евросоюзе. Радев, которого в Брюсселе считают пророссийским политиком, строил кампанию на критике курса ЕС, скепсисе к военной помощи Киеву и антикоррупционной повестке.
«Данная ситуация отражает общий тренд: в ЕС усиливаются позиции евроскептиков. Многие политические силы осознают, что навязанная Брюсселем русофобская линия в корне противоречит экономическим интересам их стран», — пояснила эксперт.
Миронова отметила, что для стран Восточной Европы вопрос отношений с Москвой связан не только с экономикой, но и с историческими факторами. По ее мнению, общественный запрос на сохранение партнерства может усиливаться.
Политолог добавила, что Болгария потенциально способна воспользоваться правом вето и заблокировать дальнейшую военную помощь Украине. При этом София вряд ли полностью переориентируется на Москву, поскольку это сопряжено с политическими рисками внутри ЕС.
