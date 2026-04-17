Партия «Новые люди» заявила о риске отравлений из-за запрета продажи алкоголя

В Свердловской области обсуждают законопроект, по которому купить алкоголь можно будет только с 9:00 до 22:00 вместо нынешних 8:00–23:00. Ирина Виноградова выступила против инициативы в эфире программы «Парламентское время».

«Если уж запрещать, то запрещать полностью, а не по кусочкам немножко отщипывать, это полумеры. Сокращение алкоголя или запрет его продажи не ведет к тому, что алкоголя станет меньше. Люди начнут делать домашние настойки, варить нелегальный домашний алкоголь, это грозит ущербом здоровью — когда мы вместо этилового метиловый спирт будем использовать, потому что он дешевле или по незнанию. Никакие запреты не ведут к решению проблем. Если человек захочет выпить — он выпьет», — заявила Виноградова.

По ее мнению, ограничения могут привести к росту теневого рынка и увеличению числа отравлений.

Также глава регионального отделения партии подчеркнула, что сокращение времени продаж станет серьезным ударом по малому и среднему бизнесу. По ее словам, магазины и супермаркеты уже работают в сложных условиях, а уменьшение часов торговли приведет к снижению выручки и сокращению рабочего времени.

