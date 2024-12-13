Парковский лес в Орехово-Зуеве планируют благоустроить в 2025 году по программе ЕР

В следующем году в рамках народной программы партии «Единая Россия» запланировано благоустройство Парковского леса, который представляет собой любимый уголок отдыха для жителей Орехово-Зуева. Концепция обновления парка предполагает создание всесезонного пространства, которое станет удобным как для детей, так и для взрослых и обеспечит комфортный и безопасный отдых для всех его посетителей. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы, секретаря местного отделения «Единой России» в Орехово-Зуевском городском округе Геннадия Панина.

В 2021 году партия «Единая Россия» активно участвовала в выборах в Госдуму и Мособлдуму, поставив перед собой важную задачу — продолжить реализацию общенациональной повестки развития. Доверие, оказанное нам гражданами России, воспринимается не только как высокая оценка нашей работы, но и как серьезная ответственность, которую мы принимаем на себя, учитывая интересы и потребности наших избирателей.

На сегодняшний день народная программа «Единой России» зарекомендовала себя как эффективный инструмент, который продолжает успешно реализовываться, несмотря на внешнеполитические трудности и экономические санкции, с которыми сталкивается наша страна.

Партия выполняет все взятые на себя обязательства, и это заслуживает особого внимания. Как подчеркивает депутат Государственной Думы, секретарь местного отделения «Единой России» в Орехово-Зуевском городском округе Геннадий Панин, от слаженности команды на местах зависит успешность реализации федеральных и региональных программ, а также решение задач развития муниципалитета.

Одним из важнейших направлений Народной программы является формирование комфортной городской среды. В рамках этой инициативы в следующем году врамках народной программы партии «Единая Россия» запланировано благоустройство Парковского леса, который представляет собой любимый уголок отдыха для жителей Орехово-Зуева.

В рамках реализации народной программы будут обустроены существующие пешеходные маршруты с использованием экологически чистых материалов. Новые скамьи, мусорные урны и фонари освещения обеспечат комфорт и безопасность для пешеходов. Не менее важным аспектом является создание разновозрастных детских площадок и спортивных зон, которые будут дополнены туалетными комнатами и комнатами для матерей с детьми, тем самым создавая все необходимые условия для семьи.

Кроме того, в уединенных уголках парка будут организованы площадки для выгула собак с закольцованными маршрутами и специальным оборудованием для дрессировки. Создание зон для пикников и мангальных углов, а также уютных участков для тихого отдыха с навесами обеспечат разнообразие в проведении досуга. Также предусмотрено создание прогулочной зоны вокруг карьеров с настилами, амфитеатром и навесами, что позволит проводить различные культурные мероприятия и активно отдыхать на свежем воздухе.

Геннадий Панин отмечает, что важно отметить, что при разработке этой комплексной программы активно собирались наказы жителей ближайших районов.

«Такой подход не только удовлетворяет потребности граждан, но и позволяет сохранить уникальность существующей территории. Вовлеченность населения играет ключевую роль в создании комфортной среды, которая отвечает интересам местных жителей», — говорит Панин.

Народная программа «Единой России» продолжает эффективно действовать и вносить значительный вклад в формирование безопасной и комфортной городской среды, активно вовлекая жителей в процесс принятия решений. Это подчеркивает важность участия каждого гражданина в развитии своего района и формировании будущего страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.