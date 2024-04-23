Парки Ленинского округа обработают от клещей в начале мая

До 15 мая во всех парках Ленинского городского округа проведут ежегодную акарицидную обработку. Это может произойти и раньше при условии, что двое суток подряд будет стоять теплая, сухая погода. Контракт на выполнение работ с подрядчиком уже заключен, сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа.

«Профилактику от клещей мы проводим на постоянной основе. Первый раз — в начале летнего сезона. Обработка идет вдоль всей дорожно-тропиночной сети парков, включая поляны, кустарники, деревья, заборы и прочие объекты на территории парков. При необходимости в течение лета повторяем процедуру на основании рекомендаций Роспотребнадзора и текущей статистики по укусам. Также у нас в штате есть сотрудники, которые следят за обстановкой», — приводятся в сообщении слова директора МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Моисея Шамаилова.

Он уточнил, что ликвидировать клещей будут во всех парках Ленинского округа — Центральном, Расторгуевском, Тимоховском, парке «Апаринки» и новом Видновском лесопарке. Общая площадь акарицидной обработки составит около 50 га.

«Используемые средства безвредны для человека, но могут быть опасны для животных. Поэтому мы просим жителей воздержаться от посещения парков с питомцами в день обработки. Соответствующие предупреждения будут размещены на входах в парки и в наших социальных сетях», — отметил Моисей Шамаилов.

Акарицидная обработка — это комплекс санитарных мероприятий, направленных на борьбу с клещами — переносчиками опаснейших для человека инфекций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.