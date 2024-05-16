Парки Долгопрудного обработаны от борщевика

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16 мая во всех парках Долгопрудного прошла санитарная обработка территорий от борщевика. В парковых зонах за появлением этого сорняка строго следят, и опасность контакта с гигантской и вредной для человека травой сведена к минимуму, передает пресс-служба администрации городского округа.

Борщевик Сосновского — ядовитое и крайне опасное растение, которое может спровоцировать сильнейший ожог на коже.

«Через три недели состоится контрольное обследование территорий. При необходимости санитарная обработка будет проведена повторно», — сообщила и. о. директора Объединенной дирекции парков городского округа Долгопрудный Светлана Корнилова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.