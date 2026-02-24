Парки Богородского округа подготовили программу на неделю

Программу спортивных и творческих мероприятий на предстоящую неделю подготовили парки Богородского округа Подмосковья. Жителей и гостей приглашают на танцы, занятия живописью, северную ходьбу, забеги и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник и четверг в 17:00 в павильоне Центрального парка пройдут тренировки по спортивно-бальным танцам любительского объединения «Танцы Голд» (18+). В среду в это же время здесь состоятся занятия по основам живописи и классической скульптуры (6+).

В пятницу любителей активного отдыха приглашают на дистанции по северной ходьбе: старт в 11:00 в Глуховском парке и в 13:00 в Центральном (18+).

Суббота начнется с легкоатлетического забега вместе с движением «5 верст». Участников ждут в 9:00 у фонтана «Ангел мира» в Центральном парке (6+). В 10:00 и 11:00 в камерном зале пройдут тренировки по нейрофитнесу (18+). С 12:00 в парках «Роща», «Липовая аллея», Глуховском и Центральном стартуют игровые, творческие и спортивные программы (6+).

В воскресенье в 12:00 Центральный и Глуховский парки, а также «Роща» и «Липовая аллея» вновь приглашают на игровые программы, творческие мастер-классы и спортивные разминки (6+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.