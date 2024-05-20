Парк Кривякино в Воскресенске стал 11-м по посещаемости в Подмосковье за неделю

С 13 по 19 мая парк Кривякино в округе Воскресенск посетили 20 тыс. человек. Парк Кривякино стал одиннадцатым по посещаемости в Московской области, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Расположенная в городе Воскресенске усадьба Кривякино является значимым историческим объектом Подмосковья. Основанная в конце 1760-х годов генерал-майором А. Г. Замятиным она была в собственности многих известных личностей, включая купца И. И. Лажечникова, отца знаменитого русского писателя. После недавних работ по благоустройству Кривякино сочетает в себе историческую аутентичность и современные удобства.

В парке постоянно организуются познавательные и развлекательные мероприятия, на которые жители и гости округа с удовольствием приходят семьями. В усадебном парке для гостей создана сеть аллей, игровая площадка, сцена, танцевальная площадка и амфитеатр.

Адрес парка: Воскресенск, ул. Лермонтова, дом № 5.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.