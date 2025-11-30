Парк имени Льва Толстого в Химках обновили после реконструкции

Парк имени Льва Толстого в Химках завершил второй этап благоустройства. В ходе работ появились новые площадки, экотропа и камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В парке имени Льва Толстого в Химках завершился второй этап реконструкции. В рамках обновления были построены летняя сцена, смотровая площадка, новые детские и спортивные зоны, а также павильон для игры в городки. Для удобства посетителей появились экотропа, велодорожки, зоны отдыха с качелями и гамаком. Обновили тротуары и набережную, установили современные скамейки.

Особое внимание уделили вопросам безопасности. На входах, детских площадках и в местах массового скопления людей установили камеры системы «Безопасный регион». Эти устройства фиксируют правонарушения и помогают полиции оперативно реагировать на инциденты. Камеры также используются для выявления актов вандализма и других нарушений.

Во время проведения работ парк оставался доступен для жителей. После завершения благоустройства количество посетителей заметно выросло — по предварительным данным, посещаемость увеличилась примерно на 20% в весенне-летний период.

В 2026 году парк имени Льва Толстого отметит столетний юбилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.