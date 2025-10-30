«Парикмахер добра»: создательница рассказала об уникальном проекте
Руководитель всероссийского движения «Парикмахер добра», президент АНО «Центр интеллектуального диалога» Татьяна Овсянникова заявила, что главной движущей силой для создания уникального проекта стало желание помогать нуждающимся, оказывать заботу и поддержку, сообщает газета «Петербургский дневник».
«Сегодня всероссийское движение „Парикмахер добра“ объединяет тысячи мастеров, которые регулярно и безвозмездно дарят свои услуги подопечным домов престарелых, хосписов, приютов и многодетным семьям. Также мы открываем благотворительные парикмахерские для оказания безвозмездных парикмахерских услуг для социально уязвимых групп по стране», — сказала Овсянникова.
Кроме того, организаторы работают над проектом закона о признании профессора парикмахера не сферой услуг, а полноценной креативной индустрией.
В Петербурге «Парикмахер добра» работает уже несколько лет, город оказывает им информационное сопровождение и помощь в координации. В планах — более системные меры, например, получение грантов и поддержка профориентационных программ для подростков.
