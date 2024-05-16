Пандус для ребенка-инвалида сделали на придомовой территории в Видном

По просьбе жительницы, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, коммунальные службы Ленинского городского округа смонтировали пандус на Битцевском проезде в Видном. Кроме того, силами муниципального предприятия «Благоустройство» на придомовой территории сделали плавный съезд на аллею, чтобы маломобильным гражданам, жителям с детскими колясками и ребятам на самокатах и велосипедах было удобно выезжать на прогулку. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Раньше, чтобы выйти на прогулку, нам приходилось объезжать несколько домов, преодолевая различные препятствия и пересекая дорогу, что неудобно и небезопасно, особенно в зимнее время. Сейчас мы спускаемся прямо от нашего дома, минуя ступеньки и бордюры», — сказала мама ребенка-инвалида Инна Живодрова.

Аналогичный пандус в этом году сделали и возле дома № 70 на проспекте Ленинского комсомола в Видном, а в соседнем доме № 72 по просьбе девушки, которая пользуется инвалидной коляской, в подъезде установили платформу с электроподъемником, благодаря чему жительница беспрепятственно выходит из дома и ведет активную социальную жизнь. Финансирование мероприятий проведено за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная защита населения».

Работа по формированию безбарьерной среды в Ленинском округе ведется на постоянной основе. Пандусами и специальными перилами оборудуют учреждения образования, культуры, спорта. Кроме того, при проведении благоустройства придомовых территорий, ремонте пешеходных переходов и тротуаров также выполняются работы по понижению бордюрного камня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.