Памятные медали к 80-летию Великой Победы вручают ветеранам в Коломне и Озерах

Медали к 80-летию Великой Победы вручают в Коломне и Озерах ветеранам Великой Отечественной войны. Юбилейную награду Евгению Павловичу Слядневу передала замглавы городского округа Коломна Ирина Дмитриева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Когда началась война, Евгению Слядневу было всего 16. С октября 41-го его родной город — Бердянск — захватили немцы, и на протяжении 2 лет он находился в оккупации. Молодежь насильно угоняли на работы в Германию. Евгению удалось сбежать на границе, и 32 дня он шел пешком окольными путями домой. В 43-м Бердянск освободили, и Евгения призвали в Красную Армию. Курс молодого бойца шел всего один месяц, а затем сразу в бой — освобождать Украину.

В составе 2-го Украинского фронта он вел бои на территории Венгрии, участвовал в форсировании притока Дуная, реки Чепель-Дунааг. В ноябре 1944-го был удостоен медали «За отвагу». Позже, под Будапештом, получил тяжелое ранение. День Победы встречал в Днепропетровске. Евгений Павлович удостоен медали «За взятие Будапешта», медали «За победу над Германией» и ордена Отечественной войны I степени.

«Героизм и самоотверженность наших ветеранов — пример истинного патриотизма и любви к Отечеству. Искренне благодарим каждого участника событий 80-летней давности за мужество, стойкость и верность Родине», — отметила Ирина Дмитриева.

До 9 мая медаль к 80-летию Победы вручат всем ветеранам городского округа Коломна, включая фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других участников событий военных лет. Всего в городском округе сегодня проживают 540 ветеранов.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.