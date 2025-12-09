Памятник «Послевоенная молодая семья» открыли в Балашихе

Новый памятник «Послевоенная молодая семья» установили в обновленном сквере «Семьи, любви и верности» в Балашихе в День Героев Отечества, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, председатель Объединенного Совета ветеранов микрорайона Заря, полковник в отставке Алексей Дедов, настоятель храма преподобного Саввы Сторожевского отец Петр, заместитель главнокомандующего войсками ПВО, генерал-лейтенант в отставке Юрий Чубенко и жители округа.

«Это собирательный образ офицера и офицерской семьи — практически каждого, кто жил и продолжает жить в Заре. Это народная инициатива, которую мы поддержали, и я уверен, что памятник станет важным символом для молодежи, которая присутствует здесь сегодня», — сказал Тарас Ефимов.

Памятник «Послевоенная молодая семья» создан по инициативе ветеранов микрорайона и стал еще одним важным символом преемственности поколений и уважения к истории Балашихи.

«В микрорайоне Заря служение Отечеству всегда шло рядом с мирной гражданской жизнью. Новый памятник вписывается в историю Зари и будет напоминанием будущим поколениям о ее корнях. От всего депутатского корпуса поздравляю жителей с этим знаменательным событием и благодарю Совет ветеранов за инициативу», — отметил Геннадий Попов.

Сквер «Семьи, любви и верности» занимает территорию площадью 1,2 гектара. На его территории установлен монумент в виде истребителя МиГ-23, переданный в дар 1-й Армией ПВО-ПРО. Для жителей обустроены детская и спортивная площадки, пешеходные дорожки, освещение, установлены скамейки и урны. Название сквера выбрано по предложению ветеранов микрорайона и поддержано единогласно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.