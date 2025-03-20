Пальто, кожаные куртки и бомберы: как выбрать верхнюю одежду для весны?

Эксперты: весенняя одежда должна быть не только актуальной, но и функциональной

Эксперты рассказали, как выбрать верхнюю одежду для весны. В это время года погода непредсказуема: утренний холод сменяется теплом, а солнечные дни чередуются с дождями. Поэтому верхняя одежда должна быть не только актуальной, но и функциональной, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито».

В этом весеннем сезоне в тренде лаконичные тренчи, объемные бомберы, кожаные куртки ярких оттенков и универсальные стеганые пальто.

Пальто или бомбер?

Популярность пальто объясняется его универсальностью. В нем можно пойти и на работу, и в театр. В этом сезоне модны приталенные силуэты, модели с шарфами и минималистичные фасоны. Дополнить образ можно с помощью длинных кожаных перчаток. Для сдержанного образа можно сочетать его с однотонными сапогами и сумкой, а для яркого акцента добавить контрастных аксессуаров.

Бомбер может преобразить любой образ. Дизайнеры предлагают покупателям лаконичные минималистичные модели или объемные streetwear-варианты с укороченными силуэтами, вставками. В тренде этой весной находятся как классические нейтральные оттенки, так и насыщенные цвета.

Его удобно сочетать с джинсами и ботильонами для повседневных образов, но еще бомбер подойдет для многослойных сочетаний с водолазкой и удлиненной юбкой. Для акцента можно надеть его с юбкой с бахромой и казаками в стиле бохо-шика.

Объемный бомбер можно носить с трикотажным костюмом и с классическими брюками для контраста форм. В сочетании с юбкой-баллоном и кроссовками он создаст многослойный городской образ, а если добавить худи и широкие джинсы, то можно получить удобный casual.

Кожаные и стеганые: как выбрать куртку?

Весной этого года дизайнеры делают ставку на три ключевых направления у кожаных курток: приталенные байкерские модели, яркие цвета и укороченные силуэты в духе 90-х. В тренде не только черная кожа, но и насыщенные оттенки, потертая фактура, которая содает эффект винтажной вещи.

Например, оранжевую куртку из экокожи можно сочетать с джинсами-клеш и ботинками на массивной подошве, создавая отсылку к 1970-м годам. Еще один вариант: добавить юбку макси и топ в бельевом стиле — получится образ в духе современного ретро.

Кроме того, стеганые куртки остаются в центре модных тенденций несколько сезонов, и этой весной их популярность только усиливается. Дизайнеры предлагают лаконичные модели нейтральных оттенков, а еще варианты с принтами, вышивкой и нестандартными силуэтами. Такая куртка легко вписывается как в городской стиль, так и в более женственные образы.

С чем сочетать тренч?

Что касается тренчей, то в этом сезоне актульны длинные модели до щиколоток, свободные силуэты, минимализм и функциональные детали, но и укороченные варианты остаются востребованными.

Так, укороченный тренч с регулируемой кулиской можно носить по-разному: затянутая талия создаст приталенный силуэт, который хорошо смотрится с брючным костюмом и кроссовками. Если ослабить фиксацию, тренч станет более объемным и расслабленным — его можно сочетать с джинсами, объемным шарфом и массивными ботинками.

Весной также можно обратиться внимание на винтажную верхнюю одежду. Она может придать образу индивидуальность и отличаются качеством, которое сложно найти в масс-маркете.