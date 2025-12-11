Озеро Яльчик в Марий Эл стремительно мелеет из-за жары и антропогенной нагрузки

Озеро Яльчик в национальном парке «Марий Чодра» в Марий Эл заметно обмелело осенью 2025 года. Ученые связывают это с жаркой погодой, недостатком осадков и высокой туристической нагрузкой, сообщает inkazan.ru .

Озеро Яльчик в Марий Эл стремительно мелеет, что угрожает уникальной природе и привычным местам отдыха. Водоем популярен среди туристов и жителей соседних регионов, здесь расположены базы отдыха и кемпинги. Яльчик также ценится исследователями за редкие виды растений и птиц, однако экосистема испытывает высокую нагрузку из-за туризма и загрязнения.

Осенью 2025 года уровень воды в Яльчике резко снизился, обнажив берега. Причины обмеления — сочетание природных и антропогенных факторов: повышение температуры, засушливые годы, использование подземных скважин и загрязнение. Карстовое происхождение озера делает его особенно уязвимым к изменению уровня грунтовых вод.

Похожая ситуация наблюдалась на озере Морской Глаз, которое почти полностью пересохло из-за схожих причин. Эксперты отмечают, что Яльчик более устойчив благодаря смешанному типу питания, но риски сохраняются. Обмеление уже влияет на флору и фауну: зарастают берега, исчезают места гнездования птиц, меняется состав водных обитателей.

Для стабилизации водного режима ученые предлагают контролировать разрастание водорослей, запускать рыбу и ограничивать доступ туристов к уязвимым зонам. Необходим комплексный мониторинг и научный подход для сохранения Яльчика.

В Татарстане также фиксировалось обмеление Волги и Казанки, однако благодаря регулированию водохранилищ удалось поддержать уровень воды и минимизировать ущерб экосистемам. Ситуация с Яльчиком подчеркивает важность постоянного контроля и грамотного управления водными ресурсами.