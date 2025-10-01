Овчинский: в парке «Ходынское поле» открылась выставка лучших строительных проектов столицы

Департамент градостроительной политики Москвы организовал фотовыставку, посвященную победителям конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» 2025 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Бесплатная экспозиция, представленная в парке культуры и отдыха «Ходынское поле», будет открыта до 31 октября. Выставка рассказывает о станциях Московского метрополитена Троицкой и Сокольнической линий, велопешеходном мосте в форме полумесяца через Нагатинский затон, музее-заповеднике «Коломенское», музейно-выставочном центре «Коллекция», домах по программе реновации и многом другом.

«Выставка позволяет наглядно показать, как реализованные проекты отражают высокий уровень профессионализма и инновационного подхода в сфере градостроительства. Они не только преобразовывают архитектурный облик столицы, но и значительно улучшают качество жизни ее жителей и гостей. Вклад этих проектов в развитие городской среды способствует формированию гармоничного пространства, где каждый чувствует себя частью динамично развивающейся столицы. Посетить экспозицию можно бесплатно до конца октября», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» — важнейший проект для градостроительной отрасли Москвы. Он подводит итоги уходящего года, отмечая перспективные проекты, которые преображают город и повышают комфорт жизни москвичей. Экспозиция представит победителей конкурса в 12 номинациях и спецноминациях, а также продемонстрирует «Проект года».

В этом году награды присуждали с учетом новых подходов к оценке представленных на конкурс заявок. Впервые принимали во внимание не только эстетические и функциональные достоинства реализованного проекта, но и его интегральную полезность для повышения качества жизни горожан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса лучших строительных проектов.