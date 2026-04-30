Овчинский: «Макет Москвы» подготовил спецпрограмму к празднику Первомая

С 1 по 3 мая павильон «Макет Москвы» подготовил для гостей и жителей столицы интересную программу. Всех, кто придет, ждут познавательные лекции, увлекательные экскурсии, интеллектуальные викторины и световые шоу — все это поможет взглянуть на город совершенно по-новому. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Каждый день в павильоне запланированы тематические лекции: 1 мая посетители смогут узнать подробнее о пернатых столицы, которые выводят птенцов в пределах Бульварного кольца. А 2 и 3 мая лекции будут посвящены истории и особенностям Александровского сада. Время начала выступлений — 13:10 и 14:10, что очень удобно для тех, кто хочет совместить приятную прогулку по городу с интеллектуальным досугом.

«К майским праздникам в рамках фестиваля „Москва, расцветай!“, посвященного первоцветам столицы, мы подготовили специальные лекции, которые помогают увидеть, как природная среда вплетена в городскую жизнь. На примере Бульварного кольца и Александровского сада гости смогут понять, как меняется Москва весной и какую роль в этом играют зеленые пространства. Такой формат помогает посмотреть на город по-новому и на процессы, которые в нем происходят. Во время лекций экскурсоводы расскажут об экологии, бережном отношении к природе и о том, почему важно сохранять баланс между развитием мегаполиса и его зеленым каркасом», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Помимо лекционной части, в павильоне регулярно проводятся обзорные экскурсии по миниатюрной копии столицы — они стартуют в 12:10, 15:10 и 17:10. Это отличная возможность рассмотреть Москву в деталях и увидеть любимые места с непривычного ракурса. Кроме того, в 12:40, 15:40 и 17:40 гостей ожидают интерактивные викторины, на которых каждый желающий сможет проверить, насколько хорошо он знает родной город, а также открыть для себя немало новых интересных фактов.

Организованный столичным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды эколого-просветительский фестиваль «Москва, расцветай!» продлится вплоть до 15 мая. На ключевых площадках города планируется провести свыше 200 мероприятий, которые позволят всем желающим воочию увидеть разнообразие и неповторимость природы крупнейшего мегаполиса. Более подробно с программой фестиваля можно познакомиться на официальном сайте.

Каждые полчаса гостям и жителям столицы будут показывать светотехнические шоу, которые будут создавать праздничную атмосферу. Это не просто эффектное развлечение, а возможность прочувствовать масштаб и динамичный ритм современной Москвы.

Сам павильон «Макет Москвы» был открыт в октябре 2017 года при личном участии мэра столицы Сергея Собянина. Данное пространство привлекает внимание посетителей своей высочайшей детализацией, позволяя увидеть всю столицу в миниатюре — от центра до окраин.

Павильон «Макет Москвы» можно посетить совершенно бесплатно ежедневно с 10:00 до 20:00. Узнать подробную информацию, посмотреть актуальное расписание светотехнических шоу, а также предварительно записаться на экскурсии можно на официальном сайте.

