Оценка качества образовательных услуг прошла в школе № 9 Лобни

сегодня в 17:51

Лобненскую СОШ № 9 по инициативе директора Ирины Кырмы посетила заместитель начальника управления, заведующая отделом контроля государственной итоговой аттестации управления государственного контроля (надзора) в сфере образования Ирина Гаврилова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профилактический визит стал частью системы контроля качества образовательных услуг. Проводился с целью проверки соответствия школы установленным стандартам.

По словам Ирины Кырмы, такие визиты позволяют выявить слабые места и проблемы, а также подтвердить высокий уровень работы и качество образовательных услуг, что укрепляет доверие родителей. СОШ № 9 занимает высокие рейтинги среди других школ Подмосковья.

Специалист департамента проверила сайт школы, документацию, условия образовательного процесса. Она отметила слаженную работу коллектива школы и комфортную среду для обучающихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.