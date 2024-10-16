Оценка качества образовательных услуг прошла в школе № 9 Лобни
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Лобненскую СОШ № 9 по инициативе директора Ирины Кырмы посетила заместитель начальника управления, заведующая отделом контроля государственной итоговой аттестации управления государственного контроля (надзора) в сфере образования Ирина Гаврилова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Профилактический визит стал частью системы контроля качества образовательных услуг. Проводился с целью проверки соответствия школы установленным стандартам.
По словам Ирины Кырмы, такие визиты позволяют выявить слабые места и проблемы, а также подтвердить высокий уровень работы и качество образовательных услуг, что укрепляет доверие родителей. СОШ № 9 занимает высокие рейтинги среди других школ Подмосковья.
Специалист департамента проверила сайт школы, документацию, условия образовательного процесса. Она отметила слаженную работу коллектива школы и комфортную среду для обучающихся.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.