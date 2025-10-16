Отряд юных инспекторов движения шатурской школы № 4 вошел в десятку лучших в Московской области

Подведены итоги 32-го Московского областного слета отрядов ЮИД «Безопасное колесо — 2025», который проходил с 7 по 9 октября в Мытищах. В мероприятии приняли участие 47 отрядов юных инспекторов движения со всей Московской области, сообщила пресс-служба администарции городского округа Мытищи.

Муниципальный округ Шатура на слете достойно представил школьный отряд ЮИД «Дорожный патруль» школы № 4 г. Шатуры. По итогам соревнований ребята вошли в десятку сильнейших, заняв 9-е место среди всех участников.

«Программа традиционно включала творческий конкурс, испытания по ОБЖ, оказанию первой помощи, знанию правил дорожного движения, фигурному вождению велосипеда и СИМ, а также заезды в автогородке», — рассказал учитель физкультуры и ОБЗР шатурской школы № 4 Иван Сапрыкин.

Юные инспекторы показали отличные результаты: команда заняла 1-е место в конкурсе «ОБЖ» и 3-е место в конкурсе «Знание основ оказания первой помощи». В личном зачете Татьяна Сапрыкина стала лучшей среди девочек в номинации «Знание основ оказания первой помощи».

В состав отряда ЮИД «Дорожный патруль» вошли: Сапрыкина Татьяна, Крючкова Ксения, Фатьянов Егор и Христинич Кирилл.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.