Открытый диалог с жителями в Павловском Посаде состоялся 19 марта

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов 19 марта встретился с жителями улицы Кузьмина в рамках пешего обхода территорий города. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Основным вопросом, волнующим жильцов многоквартирного дома № 2 по улице Кузьмина стало устройство подъездной дороги к многоквартирному дому и контейнерной площадке.

«Договорились с жителями о включении обозначенных на встрече мероприятий в план дополнительных работ. В летний период проведём устройство твёрдого покрытия на обозначенной территории», — отметил Филипп Ефанов.

Он уточнил, что повторная встреча состоится после завершения работ.

«Мы были приятно удивлены, когда нам выпала возможность рассказать о своей проблеме первому заместителю главы нашего округа. Смогли наглядно показать в каком состоянии сейчас находится подъезд к дому. Ведь лучше один раз увидеть самому, чем услышать от кого-то. Сроки сразу были обозначены, что так же приятно. Дом наш нам очень нравится. Все жильцы поддерживают чистоту и дома и двора. Надеемся, что и эта проблема в скором времени будет решена, ведь у нас самый лучший и любимый город», — сказала местная жительница Евгения.

Задать интересующие вопросы можно по телефону Горячей линии Главы: 2-99-03. Записаться на личный приём можно по телефону: 2-99-05.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.