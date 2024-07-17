Открыт набор волонтеров на фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»

Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина сообщила, что все желающие от 14 лет могут присоединиться к волонтерскому корпусу на форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030».

Форум-фестиваль, посвященный инновациям, урбанистике и развитию мегаполиса, будет проходить с 1 августа по 8 сентября.

«В организации помогут больше пяти тысяч московских волонтеров. Их можно будет встретить на центральных и районных площадках, таких как Манежная площадь, парк искусств „Музеон“, олимпийский комплекс „Лужники“, инновационный центр „Сколково“. Заявки принимаются на сайте „Мосволонтера“ до конца августа», — отметила Наталья Сергунина.

Волонтеры будут помогать организаторам мероприятия рассказывать подробности о программе, ориентировать и направлять людей в пространстве, а также помогать проводить деловые события и контактировать с прессой. Волонтеры, владеющие иностранными языками, будут помогать туристам из других стран с ответами на все их вопросы.

Перед сменой всех помощников обучат необходимым навыкам. Подготовка включает занятия, в частности, посвященные правилам общения с различными категориями граждан, в том числе с детьми и людьми с особенностями здоровья. Новичкам также рекомендуют ознакомиться с онлайн-курсом «Основы волонтерской деятельности».

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» развернется более чем на 30 площадках в разных районах города. На них посетителям представят достижения в сфере промышленности, градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, передовые технологии в здравоохранении и образовании, креативных индустриях и спорте.