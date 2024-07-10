Открылся предзаказ на складные смартфоны Samsung

Сеть Samsung Galaxystore открыла предзаказ на новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, он продлится до 23 июля, сообщает РБК .

Презентация прошла в среду. Ее провели пораньше, чем обычно, так как компания является спонсором Олимпийских игр, а они начнутся уже 26 июля. Пользователям представили смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, «умные» часы и наушники.

Смартфон-«раскладушка» Samsung Galaxy Z Fold 6 недавно получил поддержку на русском языке. Там появились функции «Чат-ассистент» и «AI рисунок». С помощью телефона можно сгенерировать текст на указанную тему и создать изображение по эскизу. Широким функционалом AI оснастили и камеры гаджета. Модель доступна сером, розовом и синем цветах.

Кроме того, поддержку ИИ получило перо S Pen. Когда пользователь достает гаджет для редактирования текста, то на экране появляется предложение о запуске ассистента для заметок.

Samsung Galaxy Z Fold 6 (256 Гб) будет стоить 189 990 рублей, с памятью 512 Гб — 199 990 рублей, с памятью 1 Тб — 229 990 рублей.

Компактная версия телефона Samsung Galaxy Z Flip 6 обладает теми же функциями, что и полная. Еще с помощью Galaxy AI можно добавить больше иконок через приложение Good Lock и сгенерировать ответы через «Flex Экран». В фоторежиме появилась функция «Студия портретов», генерирующая снимки в разных стилях. Можно выбрать из голубого, желтого, серого и мятного цветов корпуса.

Samsung Galaxy Z Flip 6 (256 Гб) оценивается в 119 990 рублей, с памятью 512 Гб — 129 990 рублей.

На презентации были представлены три версии «умных» часов: стандартный Classic, улучшенная модификация Pro и новая Ultra. У первых двух большая часть функций — от предшественников. Плюс еще добавили Galaxy AI, он лучше анализирует показатели здоровья и дает более релевантные рекомендации.

Также появились режимы «Показатель жизненных сил» (часы подскажут, что лучше для пользователя: активность или отдых), «Гонка» (анализирует результаты на том же маршруте онлайн), функция анализа состава тела и сна с мониторингом апноэ.

Galaxy Watch 7 (40 мм) будут стоить 25 990 рублей, Galaxy Watch 7 (44 мм) — 28 490 рублей, Galaxy Watch 7 (44 мм LTE) — 32 490 рублей, а Galaxy Watch Ultra (47 мм) — 59 990 рублей.

Покупатели, которые участвуют в предзаказе смартфонов, получат новые наушники Galaxy Buds 3 Pro в подарок.

На презентации компания представила две версии беспроводных наушников — Galaxy Buds 3 (так называемые «вкладыши») и Galaxy Buds 3 Pro («затычки»). Дизайн обновили, теперь это наушники-«столбики», которые напоминают Apple Airpods. Поменялась механика управления: увеличить или уменьшить громкость можно свайпом вверх и вниз, а переключить треки и ответить на входящий звонок — одним или двумя «щипками».

Они будут продаваться в стальном и белом цветах, у гарнитуры есть кейс для подзарядки. Кроме того, в модели Pro сделана встроенная подсветка, она включается при использовании, а еще помогает найти упавшие наушники.

Стоимость Galaxy Buds 3 составляет 14 490 рублей, Galaxy Buds 3 Pro — 19 990 рублей.