Отключение сетей 3G в России ускорится в 2026 году

В России наблюдается резкое снижение числа пользователей устаревших устройств, использующих сети 3G. Сейчас лишь 1,4% абонентов пользуются телефонами, поддерживающими только 3G, а доля тех, кто выходит в интернет с таких аппаратов, и того меньше — 0,6%. Компания МТС планирует ускорить отключение сетей 3G и завершить его в основном к 2026 году для ускорения перевода частот третьего поколения в LTE, сообщила на форуме Минцифры «Цифровые решения» генеральный директор компании Инесса Галактионова.

Для сравнения, в конце 2024 года эти показатели составляли 1,8% и 0,8% соответственно, а в конце 2023 года — 2,4% и 1%. При этом доля устройств с поддержкой LTE продолжает расти и достигла 89,7%.

На фоне этого сокращения МТС переводит высвобождающиеся частоты с UMTS (3G) на LTE (4G), что повышает скорость передачи данных на 20-25% и улучшает качество голосовой связи через VoLTE.

Ускорение отключения

В 2025 году компания планирует вывести из эксплуатации половину всех базовых станций 3G, оставшихся на начало года, — 25% уже отключено, еще 25% отключат до конца декабря. Изначально полный отказ от стандарта планировался на 2027 год, но теперь, благодаря быстрому сокращению доли пользователей 3G, большинство площадок будет отключено уже к концу 2026 года.

«Количество 3G-only телефонов на руках у наших пользователей сокращается быстрее ожидаемого. В некоторых регионах доля таких абонентов составляет всего полпроцента, а доля дата-генерящих 3G аппаратов без LTE стремится к нулю. С 2023 года мы начали пилоты по отключению сетей 3G, затем приступили к постепенному отключению целых городов», — отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионов.

Она уточнила, что, судя по обратной связи с клиентами, процесс проходит гладко и практически без жалоб, в том числе благодаря акциям по субсидированию покупки новых устройств.

«Мы видим, что наша абонентская база 3G практически готова к полному переходу на LTE. Ранее мы планировали постепенно отказаться от 3G к концу 2027 года. Но текущая динамика обновления устройств и позитивный опыт перехода клиентов в LTE говорит в пользу ускорения перевода дефицитного частотного ресурса в 4G и отключения большинства базовых станций третьего поколения в 2026 году с оставлением на 2027 год точечного присутствия 3G», — пояснила Галактионова.

Проникновение 3G в регионах

Среди регионов с наименьшим проникновением устройств, работающих только в 3G, лидируют Республика Саха (Якутия) и Дагестан (0,5% и 0,6% соответственно), а также Сахалинская область, Северная Осетия — Алания и Приморский край (по 0,9%).

Наибольшая же доля таких аппаратов зафиксирована в Республике Татарстан (2,9%), Тамбовской и Архангельской (по 2,1%), Тверской (2,0%) и Ивановской (1,9%) областях.

В Московском регионе этот показатель снизился до 1,4%.

Города без 3G

На сегодняшний день МТС уже отключила 3G в 35 городах 21 региона. До конца 2025 года сети третьего поколения будут отключены в Новосибирске, Сочи, на черноморском побережье от Красной Поляны до Туапсе, а также в городах Азнакаево, Бугульма, Лениногорск, Ессентуки. В октябре от стандарта отказались в Великих Луках, Златоусте и Ярославле.

Ранее, в третьем квартале, отключения затронули Майкоп, Приморско-Ахтарск, Ашу, Переславль-Залесский, Артем, Комсомольск-на-Амуре, Черняховск, Чапаевск и Кинель.

В первом полугодии 3G был отключен в Ревде, Саяногорске, Усолье-Сибирском, Бердске, Барабинске, Куйбышеве, Набережных Челнах, Нефтекамске, Новоалтайске, Суздале, Лабинске и Дербенте.

Первые же пилотные отключения прошли во Всеволожске, Угличе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2023–2024 годах.