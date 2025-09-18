Отходы удобрений начнут использовать для строительства дорог

Специалисты Российского экологического оператора совместно с Минприроды России подготовили комплексный план, который позволит вовлекать отходы производства минеральных удобрений — фосфогипс — во вторичный оборот, передает пресс-служба РЭО.

Документ уже находится на финальной стадии согласования и в ближайшее время будет внесен в Правительство.

Проект Распоряжения предусматривает, что будет расширена сфера применения фосфогипса. Его можно использовать при строительстве дорог, в сельском хозяйстве, при рекультивации объектов размещения отходов.

«Фосфогипс может стать важным ресурсом для дорожного строительства. Его применение не только повышает прочность покрытий, но и помогает вовлекать крупнотоннажные промышленные отходы в экономику замкнутого цикла, — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Это один из примеров того, как мы можем превратить отходы в ресурс, одновременно решать задачи экологии и развития инфраструктуры».

Фосфогипс — это побочный продукт химической промышленности, который образуется при производстве минеральных удобрений. Сегодня он относится к числу самых массовых промышленных отходов. Однако у него есть широкие возможности для применения: материал подходит для строительства дорог, тротуаров, велосипедных дорожек, спортивных и детских площадок.

«Опыт использования фосфогипса уже успешно реализован в Ленинградской и Саратовской областях, — сообщила гендиректор РЭО Ирина Тарасова. — В частности, в Балаковском районе Саратовской области построены пилотные участки дорог общей площадью 180 тысяч квадратных метров».

Также есть позитивный опыт применения фосфогипса при рекультивации объектов размещения отходов. Такие технологии получили положительное заключение государственной экологической экспертизы.