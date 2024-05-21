Отечественные смазочные материалы представили на международном промышленном форуме в Москве

На одной из наиболее крупных промышленных выставок «Металлообработка-2024», которая прошла в Москве и собрала около 1,4 тыс. компаний, продемонстрировали линейку высокотехнологичной смазочной продукции для индустрии.

Участникам были представлены масляные, водосмешиваемые и прочие смазочно-охлаждающие жидкости «Газпромнефть-СМ», востребованные отраслевыми партнерами. Современные смазочно-охлаждающие жидкости применяются в большей части операций по обработке цветных и черных металлов.

За счет особой композиции компонентов они позволяют продлить срок эксплуатации оборудования при интенсивной работе. Также смазочные материалы повышают качество готовых изделий благодаря антикоррозионной защите и отводу тепла из зоны контакта детали и инструмента.

«Современные смазочные материалы повышают эффективность и производительность оборудования крупнейших промышленных предприятий страны. Мы не только постоянно совершенствуем линейку продукции для металлургии и металлообработки, но и предоставляем комплекс передовых цифровых и технологических сервисов, которые помогают обеспечивать надежную и бесперебойную работу техники», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.