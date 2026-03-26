От Саудовской Аравии и Бразилии до Китая: звезды четырех континентов выйдут на сцену

Гала-концерт VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, который состоится 14 апреля на Исторической сцене Большого театра, вновь, несмотря ни на какие сложности, подтвердит статус масштабного международного мероприятия, передает пресс-служба организаторов.

На сцену церемонии выйдут звезды и выдающиеся исполнители классической музыки, артисты оперы и балета из России, Китая, Бразилии, ЮАР, Саудовской Аравии, Египта и других стран-партнеров.

За годы своего существования церемония перешагнула границы Евразийского континента, объединив десятки государств Европы, Азии, Африки, Южной Америки и Ближнего Востока. Премия, проходящая при поддержке Radio Monte Carlo, — это не просто вручение наград, а уникальное событие, где за один вечер можно услышать известных классических исполнителей со всего света и прикоснуться к аутентичному национальному творчествуартистов из стран-партнеров.

Такое единство культурных традиций найдет свое яркое воплощение и в звездном составе участников в 2026 году. Встречайте главных героев вечера!

Драгоценные статуэтки в виде золотого скрипичного ключа будут вручены победителям в номинации «Классический исполнитель из страны-партнера»:

• Китай представит пианист Мин Жуй, чье виртуозное мастерство снискало всемирное признание и принесло музыканту множество побед в национальных и международных конкурсах.

• На сцену Большого театра выйдет тенор Марван Фаги из Саудовской Аравии — артист с уникальным голосом и харизмой, создавший новый жанр — саудовскую филармоническую песню.

• Скрипачка из ЮАР Наоми Тагг удивит публику игрой на электроскрипке, объединяющей взрывную энергию с изяществом академической музыки.

• Зрителей Большого театра покорит творчество гобоиста Мохамеда Салеха из Египта. Его инструмент способен передать всю глубину, страсть и тысячелетнюю историю культуры своей страны.

• Казахстан и Киргизию представят прекрасные голоса Центральной Азии: лауреат международных конкурсов тенор Алихан Бейсеков и Заслуженная артистка Киргизской Республики Эльнура Муктарбек.

Почетными гостями гала-концерта станут артисты, искусство которых выходит далеко за рамки номинаций. Балетная пара из Бразилии — Аманда Гомес и Вагнер Карвальо –настоящий «золотой фонд» мирового балета, звезды Южной Америки, покорившие Россию и оставшиеся служить искусству в нашей стране. Выпускники легендарной школы Большого театра в Бразилии, сегодня они украшают сцену Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Их выход на Историческую сцену Большого театра России обещает стать одним из самых зрелищных моментов вечера.

В числе почетных гостей — обладательница выразительного меццо-сопрано Дарья Горожанко, которая представит Большой театр Беларуси. Ее глубокий, бархатистыйголос и тонкое драматическое мастерство уже успели завоевать сердца публики в России, Европе и странах СНГ. В репертуаре певицы — сложнейшие партии из опер Верди, Чайковского и Римского-Корсакова.

Специальным гостем вечера станет главный дирижер филармонического оркестра ОАЭ Николас Манн, известный уникальной способностью соединять западные академическиетрадиции с восточной эстетикой.

VIII премия BraVo дает возможность стать свидетелем уникального культурного обмена. И такой шанс выпадает лишь раз в год. 14 апреля на легендарной Исторической сцене главного театра страны.