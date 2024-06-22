«Освободи нас»: пленные из элитного подразделения ВСУ записали обращение Зеленскому

Попавшие в плен 2 года назад солдаты ВСУ пристыдили Зеленского в видеообращении

Военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев Вооруженных сил Украины, которые уже более двух лет находятся в российском плену, записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой освободить их как можно скорее, сообщает РИА Новости .

По словам бойцов ВСУ, они оказались в плену на 47-й день с начала специальной военной операции на Украине. Пленные утверждают, что руководство страны только обещало направить к ним помощь, но на самом деле лишь забирало раненых солдат и просило подождать «еще недельку».

«Одного прошу президента Украины Владимира Зеленского, чтобы побыстрее освободил бойцов морской пехоты. Вы же считаете нас сильной элитой, то есть 36-я морская пехота, элита Украины, а мы сидим здесь дольше, чем другие», — пристыдил Зеленского один из военнослужащих в видеообращении.

Ранее в ДНР в плен сдались еще три украинских бойца. Об этом заявили в силовых структурах региона.