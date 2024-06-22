Под Красногоровкой в ДНР сдались в плен трое украинских бойцов Происшествия сегодня в 08:32 Фото - © РИА Новости

Трое украинских бойцов сдались в плен под Красногоровкой в ДНР. Об этом рассказали в силовых структурах региона, сообщает ТАСС.

Военных взяли в плен бойцы 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Пленные оказались выжившими под ударами артиллерии РФ мобилизованными. Большая часть тех, кто был на позициях Вооруженных сил Украины, погибли. ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.