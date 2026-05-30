сегодня в 20:16

Осужденную за хищение 763,8 млн рублей мошенницу выпустили из ИК в Мордовии

Анастасию Ф., которую осудили за хищение 763,8 млн рублей в рамках финансовой пирамиды Smart Buyers, была освобождена из исправительной колонии в Республике Мордовии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Женщина в составе преступного сообщества с июля 2020 по 17 января 2021 года похитила 763,8 млн рублей у 2 875 человек. Приговор Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики был пересмотрен во время апелляции. Окончательно девушке назначили три с половиной года колонии общего режима.

В январе женщина подавала ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Но суд ей отказал из-за нарушения правил поведения в заключении и отрицательной характеристики.

«Осуждена приговором Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 2024 года… Начало срока: 03.10.2024. Конец срока: 14.05.2026», — отмечается в постановлении суда об отказе в УДО.

В итоге Анастасия Ф. отсидела положенный срок — она была освобождена 14 мая. Женщина признала вину и заключила досудебное соглашение.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.