Осталось 85 секунд: ученые снова перевели стрелки «Часов Судного дня»

27 января ученые в очередной раз перевели стрелки символических «Часов Судного дня», сократив время до предполагаемой ядерной катастрофы. Теперь до нее осталось 85 секунд, пишет ТАСС .

Символические «Часы Судного дня» впервые были представлены в 1947 году на обложке американского издания Bulletin of the Atomic Scientists. С того времени ученые отсчитывают время до предполагаемой ядерной полуночи.

В последние годы время до катастрофы стремительно сокращается. В 2024 году положение стрелок не изменилось. В 2025 году их перевели на секунду ближе к «ядерной полуночи». Стрелки стали показывать 89 секунд до Судного дня.

С новым переводом часов время до ядерной полуночи сократилось еще на четыре секунды.

Многие слышали про Часы Судного дня, отмеряющие время до мировой катастрофы. Однако не все знают, что под этой катастрофой имеется в виду не только ядерная война, но и другие угрозы, и их совокупность сейчас признается самой опасной за весь период хода Часов. Подробнее читайте в большом материале РИАМО.

