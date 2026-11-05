«Оскорбление культуры»: итальянского повара уволили из-за отказа готовить пиццу

Инцидент произошел в штате Квинсленд. Согласно постановлению комиссии по справедливым трудовым отношениям, шеф-повар Давиде Тамбурелла был уволен из La Costa еще 20 мая. За две недели до этого его вызвали к начальнику «для обсуждения проблем с производительностью».

Во время разговора с руководством шеф-повар отказался класть ананас в пиццу, заявив, что это «оскорбление его культуры». Кроме того, Тамбурелла попросил руководителя проверить, «насколько важно для итальянцев не класть ананас в пиццу». При этом в австралийском штате ананас настолько почитаем, что в его честь был воздвигнут гигантский монумент.

Ресторан La Costa закрылся в июле, когда истек срок аренды. По словам руководства, это связано с высокой стоимостью ведения бизнеса в Фортитьюд-Вэлли. В настоящее время Тамбурелла работает в другом итальянском ресторане, в меню которого ананасов нет.

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