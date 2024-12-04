Осадки и до +1 градуса ожидаются в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду пройдут небольшие осадки, по области местами умеренные, преимущественно в виде снега, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной походе сохранится гололедица.
Юго-западный с переходом на северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура в регионе опустится до минус 7 — минус 5 градусов. Днем 5 декабря будет минус 4 — минус 2. Сохранится гололедица.