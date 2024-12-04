Осадки и до +1 градуса ожидаются в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в среду пройдут небольшие осадки, по области местами умеренные, преимущественно в виде снега, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.