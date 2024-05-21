Орнитологическая тропа появилась в парке «Лосиный остров»

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Во вторник в национальном парке «Лосиный остров» прошло открытие туристического объекта — орнитологической тропы. На мероприятии присутствовал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Глава Минэкологии прогулялся по экологическому маршруту, понаблюдал за представителями животного царства и рассказал о важности создания в регионе таких мест.

«На Верхнеяузском водно-болотном комплексе обустроена единственная в Московском регионе понтонная орнитологическая тропа. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Экология», — рассказал Тихон Фирсов.

Он добавил, что такие проекты способствует популяризации экологических основ среди граждан, особенно подрастающего поколения.

«Ребятишки, отправляясь в такие места знакомятся с объектами природной среды, осознают важность сохранения природных экосистем и обучаются экологической грамотности», — заметил министр.

Экологический маршрут откроет виды на редкие по красоте пейзажи, позволит погрузиться в тишину и величественное спокойствие природы Лосиного острова. Посетители смогут принять участие в открытых орнитологических учетах, сфотографировать редких птиц.

Новый туристический объект — это комплекс из орнитологической тропы с информационными щитами, смотровой 3-уровневой вышки и понтонной тропы. Протяженность понтонной тропы — 650 погонных метров. На тропе размещены 4 смотровые площадки. Перед началом — оборудована площадка с 12-метровой смотровой вышкой. Три уровня орнитологической вышки позволят с разных высот полюбоваться великолепными пейзажами жемчужины Лосиного острова.

Заповедная территория является родным домом для 200 видов пернатых и 40 видов млекопитающих.

«В настоящее время наше ведомство совместно с правительством региона проводит большую работу по созданию новых и расширению границ существующих ООПТ.

Так в конце текущего года будут проведены комплексные экологические обследования, обосновывающие необходимость создания еще 8 особо охраняемых природных территорий.

Проводится работа по установлению охранных зон для памятников природы с целью предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на такие территории; проводится инвентаризации ООПТ с целью определения их состояния и мониторинг животного и растительного мира Московской области», — добавил глава Минэкологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.