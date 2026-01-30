Опубликован график приема адвокатами Московской областной коллегии адвокатов в феврале

сегодня в 17:17

Стал известен график приема граждан в Приемной Правительства Московской области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на февраль 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Прием пройдет по понедельникам и вторникам 2, 3, 9, 10, 16, 17 и 24 февраля с 10:00 до 14:00. 23 февраля — не приемный день.

Ознакомиться с полным графиком приема можно в файле:

МОКА февраль 2026 ПДФ.pdf

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.