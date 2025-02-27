Опора и защита Отечества: атаман казачьего общества отметил роль казаков в СВО

Второй Большой круг Всероссийского казачьего общества состоялся в Храме Христа Спасителя в Москве, особое внимание уделили роли казаков в специальной военной операции и их помощи российской армии, сообщается на официальном сайте ВсКО .

В Большом кругу приняли участие 260 представителей казачества. Мероприятие началось с молебна, который отслужил председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Он отметил, что доблесть без духовного стержня немыслима, и сообщил о передаче казакам, участвующим в СВО, походного храма для духовной поддержки и укрепления в ратном деле.

Как отметил в своем приветственном слове президент РФ Владимир Путин, следуя заветам отцов, дедов и прадедов, представители ВсКО проявляют беспримерную отвагу и стойкость в ходе спецоперации.

«Вся Россия гордится их подвигами. Убежден, что российское казачество и впредь будет служить Родине и нашему народу», — говорится в приветствии главы государства к участникам Большого круга.

Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Станислав Бедкин напомнил, что 7 лет назад представители всех казачьих войсковых обществ собрались в Москве для объединения во всероссийское общество. В своем обращении он отметил, что «служение Отечеству стало синонимом самого слова „казачество“».

В свою очередь первый замминистра МВД РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой рассказал о важной роли казачества в содействии правоохранительным органам. По его словам, в Крыму, Брянске, Белгороде, Курске рядом с представителями Минобороны и Национальной гвардии стоят воины-казаки, при поддержке казаков удалось задержать более 5 тыс. преступников.

Атаман ВсКО Виталий Кузнецов подчеркнул, что 3 года назад, с началом спецоперации, казаки вновь взялись за свое исконное ратное ремесло.

«Ваш труд наполнен новым смыслом: старое призвание казачества — быть опорой и защитниками Отечества», — сказал он.