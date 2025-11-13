Операторы Каширы приняли около 90 тыс вызовов с начала года

12 ноября глава городского округа Кашира Роман Пичугин провел проверку работы Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Этот центр является ключевым звеном системы реагирования, объединяющей систему — 112, оперативных дежурных и водно-спасательную станцию. Именно сюда поступают все сообщения о чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ЕДДС округа работает 30 сотрудников, что создает высокую нагрузку, особенно для операторов, которые ежедневно оказывают экстренную помощь гражданам. Их профессионализм и собранность заслуживают особого уважения. Важно отметить значительную психологическую нагрузку, которую испытывают операторы, взаимодействуя с людьми в критических ситуациях и требующими немедленной помощи. За прошедшие 10 месяцев операторы системы 112 в Кашире приняли почти 90 тыс. вызовов. По сравнению с этим же периодом прошлого года их количество возросло более чем на 11 тыс.

В ходе проверки Роман Пичугин вместе с директором службы Сергеем Медведевым обсудили текущие вопросы работы ЕДДС и потребности коллектива. Глава округа заверил, что будет оказывать необходимую поддержку, чтобы сотрудники могли выполнять свою важную миссию с комфортом и уверенностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.