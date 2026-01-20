Опекуны и приемные родители Подмосковья подают ежегодный отчет через портал госуслуг

Опекуны и приемные родители Подмосковья теперь могут подавать ежегодный отчет о хранении и использовании имущества ребенка на региональном портале госуслуг. Нововведение упростит процедуру и сэкономит время, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Опекуны и приемные родители в Подмосковье обязаны ежегодно до 1 февраля предоставлять отчет о хранении и использовании имущества ребенка. Теперь эту процедуру можно пройти онлайн на региональном портале госуслуг.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что 99% детей-сирот в регионе воспитываются в семьях. По ее словам, перевод отчетности в электронный формат позволит опекунам и приемным родителям сосредоточиться на заботе о детях.

В отчете необходимо указать сведения о хранении, использовании и управлении имуществом подопечного, а также о доходах и расходах, связанных с этим имуществом. Документ подается до 1 февраля года, следующего за отчетным. Например, отчет за 2025 год нужно предоставить не позднее 1 февраля 2026 года.

Для подачи заявления требуется авторизация через ЕСИА, заполнение электронной формы и прикрепление подтверждающих документов. Услуга доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.