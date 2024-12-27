Опасные приложения и открытки: эксперт рассказал о мошенничествах под Новый год

Глава департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов заявил, что под Новый год в России усиливаются атаки мошенников на клиентов на фоне предпраздничной суеты, сообщает «Царьград».

«Тенденция сохранится и в праздники, когда люди наиболее расслаблены. Злоумышленники активно используют ситуативный фишинг, адаптируя свои схемы под новогодний контекст», — сказал эксперт.

По его словам, самая популярная схема — это фейковые уведомления о выплатах: жертвам приходят сообщения, в которых идет речь о новогодних бонусах, но злоумышленники просят установить якобы официальное приложение и получают доступ к телефону.

Еще один вариант — поддельные распродажи и якобы огромные скидки. Мошенники направляют людей на фальшивые сайты и в приложения известных компаний, а затем заставляют скачивать программы с вредоносным кодом. В третью схему входит рассылка опасных новогодних открыток и видео в мессенджерах.