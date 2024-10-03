ОП Подмосковья сможет участвовать в формировании муниципальных палат

сегодня в 11:44

В Мособлдуме в целом приняли закон, который уточняет участие Общественной палаты Подмосковья в формировании общественных палат муниципальных образований, передает корреспондент РИАМО.

«Московская область стала первым регионом, где был принят закон, регулирующий деятельность муниципальных общественных палат. Принятый документ стал результатом нашего плодотворного сотрудничества с Общественной палатой Московской области, которую ранее мы наделили правом законодательной инициативы», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он пояснил, что ранее закона, который четко регулировал бы, как должны формироваться муниципальные палаты, не было.

«Теперь же документ стал основой единого механизма формирования этих институтов гражданского общества в Подмосковье. Важная роль в формировании муниципальных палат отведена Общественной палате региона», — подчеркнул председатель.

Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста 18 лет.

Муниципальная общественная палата формируется в три этапа. Первую треть утверждает Общественная палата Московской области из предложенного списка кандидатов. Вторую треть назначает глава муниципального образования, и утверждает ее совет депутатов. Оставшаяся треть выбирается уже утвержденными членами из числа предложенных кандидатов.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.