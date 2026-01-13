«Он тяжелый»: москвичи спасли застрявшего в сугробе робота-доставщика

В центре столицы, на Новом Арбате, робот-доставщик застрял в сугробе, ему помогли выбраться прохожие, сообщает «112» .

Девушка на улице заметила, что один из доставщиков застрял. Она сразу стала ему помогать.

Потом к раскапыванию робота очень быстро подключились и другие прохожие, они вытащили доставщика из сугроба.

«Он тяжелый», — отметила девушка.

На видео показано, как сначала москвичка расчищает роботу дорогу, а потом толкает его, но он все равно заезжает в сугроб. В вызволении робота из снежного плена участвовали несколько человек.

