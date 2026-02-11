«Он мою кровь выпил»: в Кузбассе продают ритуальный нож древних народов

сегодня в 13:35

Атам — древний магический ритуальный нож — продают в Кузбассе за 1 тысячу рублей

На одном из сайтов появилось мистическое объявление. Неизвестный мастер из Кемерова предлагает на продажу ритуальный нож древних народов, окутанный мрачной кровавой легендой, сообщает Сiбдепо .

«Моя энергетикa присутствует, но остаточнa — он мою кровь выпил. Убрать не смог», — отмечается в объявлении.

Речь идет об атаме — особом магическом ритуальном ноже, напоминающим эскимосский улу.

Стоимость этого таинственного артефакта составляет всего 1000 рублей, и, по словам продавца, она определяется исключительно серьезностью намерений клиента, желающего заполучить данное орудие.

Мастер согласен на личную встречу, чтобы поделиться всеми тайнами ритуального оружия.

