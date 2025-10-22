Омские ученые разработали технологию утилизации нефтяных бочек в Арктике

Ученые Омского государственного технического университета подготовили проект по использованию и переработке легкой тары из пластика для транспортировки нефтепродуктов. Такой подход поможет решить проблему накопления металлических бочек из-под горюче-смазочных материалов в труднодоступных регионах России, включая Арктику, передает пресс-служба российского экологического оператора.

Проект ученые направили в Российский экологический оператор к заседанию научно-технического совета.

«Научно-технический совет РЭО оценит потенциал технологии. Если она окажется эффективной и экологически безопасной, то мы сможем не просто сократить количество образования отходов, но и сделать утилизацию доступной даже в самых сложных климатических и географических условиях», — отметили в пресс-службе РЭО.

По данным ученых, только на островах арктического архипелага за 1930–1990 годы накопилось более 100 тысяч тонн отходов металлических бочек. Из-за высоких затрат на транспортировку и утилизацию стальные бочки часто не вывозятся, создавая угрозу для окружающей среды.

«Очередное заседание совета пройдет в ноябре. Все перспективные технологии по его итогам мы включим в „Банк технологий обращения с отходами“, — добавил советник генерального директора РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев.