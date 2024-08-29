Омбудсмен Подмосковья приняла участие в открытии форума «Активное долголетие»

Сегодня начал работу региональный форум «Активное долголетие» в парке культуры, спорта и отдыха в Одинцово. В нем принимают участие более 500 человек, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.

В церемонии открытия приняли участие Первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Денис Майданов, Уполномоченный по правам человека в Московской области, региональный координатор федерального проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская, председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной Думы Андрей Голубев, депутат Московской областной Думы, олимпийский чемпион Александр Легков.

«Губернаторский проект „Активное долголетие“ существует уже 5 лет и хочется, чтобы он продолжил развиваться. Сейчас у нас 67 клубов, их посещает порядка 400 тысяч наших пенсионеров. Власти региона реализуют 31 направление для вас — это компьютерная грамотность, экскурсии, танцы, пение, йога, бассейн и многое другое. Сегодня вы посетите на территории Одинцовского парка многие мастер-классы, занятия, уверена, что вам они придутся по душе», — поприветствовала Лариса Лазутина участников Форума от имени председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Уполномоченный по правам человека в Московской области и региональный координатор федерального проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская пожелала участникам плодотворного времяпрепровождения.

«Наше старшее поколение — это кладезь ума, таланта, профессионализма. Вы являетесь хранителями традиций, культуры. Обучаете молодое поколение. Губернаторский проект „Активное долголетие“ — это дань уважения вашей заслуге. Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие придаст вам бодрости духа», — отметила Ирина Фаевская.

Также в рамках форума любой желающий сможет посетить ярмарку. На ней свою продукцию представят инклюзивные мастерские «Империя Ремесел».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие».

«Многие слышали о нем, 315 тыс. человек — активно участвуют. Приятно, что это движение у нас развивается, во многом — благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходит тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь кипит. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — сказал Андрей Воробьев.