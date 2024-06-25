Омбудсмен Подмосковья посетила филиал военного госпиталя им Вишневского

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская совместно с военным прокурором 98 военной прокуратуры, полковником юстиции Максимом Ивановым и начальником филиала № 5 национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий им. Вишневского, полковником Александром Березиным посетили филиал № 5 центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Минобороны России в г. о. Сергиев-Посад. Была проведена встреча с участниками СВО, которые сейчас проходят лечение в госпитале. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«На встрече были жители Московской области и жители других регионов. Мы спросили какие их волнуют вопросы, а также какие вопросы их близких мы можем помочь решить, например, неполучение выплаты за ранение или заработной платы, оказание медицинской помощи родственникам и другие», — сказала Фаевская.

По словам омбудсмена, хорошо налажена связь с уполномоченными по правам человека на всей территории страны, поэтому жители любых регионов могут обратиться к омбудсмену Подмосковья.

«Максимально помочь человеку — наша основная задача, конечно, если это соответствует закону. Все мои коллеги, которые работают в аппарате, работают на совесть и рассматривают каждое обращение, как личное. И мне кажется, только в этом случае может быть хороший результат», — отметила Фаевская.

Участникам встречи рассказали о том, как можно обратиться к уполномоченному и в каких случаях.

«Я и мои пациенты очень рады, что прошла такая встреча. Было много вопросов, которые требуют внимания именно соответствующих представителей, для нас это очень важно. Духовное и психологическое состояние пациента напрямую влияет на выздоровление. Мы заинтересованы в том, чтобы люди вернулись в строй, в семьи и для нас это очень важно», — сказал начальник филиала № 5 Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий им. Вишневского, полковник Александр Березин.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.