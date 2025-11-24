Омбудсмен Подмосковья Фаевская наградила победителей конкурса СМИ

Ранее омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская отметила работу журналистов и вручила им дипломы и подарки на церемонии награждения журналистов в рамках конкурса средств массовой информации Московской области и информационно-просветительских ресурсов на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Подведение итогов нашего традиционного конкурса СМИ на лучшее освещение вопросов защиты прав человека — очень приятный момент, но за ним стоит ваш ежедневный зачастую не простой труд, который помогает нашим жителям получать важную информацию. У большинства людей нет времени следить за изменениями в законодательстве, но благодаря вам эта задача становится проще: вы изучаете сложные юридические вопросы и объясняете их простым языком, помогая людям лучше разбираться в своих правах и обязанностях. Благодарю вас за то, что вы проводите большую работу в сфере правового просвещения», — обратилась Ирина Фаевская к журналистам.

Работы на конкурс были представлены в трех номинациях: «Правовое просвещение», «Профессия правозащитник» и «Лучший правовой блог».

В номинации «Правовое просвещение» за первое место дипломом I степени наградили редакцию АО «Телеканал 360» за серию сюжетов, посвященных правам участников специальной военной операции, детей-сирот, беженцев.

Дипломом I степени награждена Дубинина Услада Евгеньевна, режиссер редакции информационно-просветительского ресурса «МЕДъ» за материал, поднимающий вопрос о необходимости принятия закона, направленный на борьбу со сталкингом.

Дипломом II степени наградили редакцию Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) за серию материалов о мерах безопасности в случаях мошеннических действий.

Дипломом III степени награждены:

редакция федерального государственного унитарного предприятия международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня») за серию материалов, посвященных деятельности уполномоченного по правам человека в Московской области в рамках повышения правового просвещения граждан;

редакция федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» за материал, посвященный сведениям о поступивших в аппарат уполномоченного обращений, описание ключевых тем вопросов, а также федеральным и региональным выплатам для участников специальной военной операции и их семей;

редакция «Радио 1» за серию программ, посвященных правам участников специальной военной операции;

Прокопенко Николай Михайлович, главный редактор сетевого издания «ПравоНьюс», за материал, посвященный духовно-нравственным ценностям и правозащитной деятельности, которые помогают особым детям обрести поддержку.

Дипломом за I место в номинации «Профессия правозащитник» награждена Волкова Ирина Вячеславовна, заведующий отделом чрезвычайных происшествий редакции сетевого издания «РЕГИОНЫ.РУ» за серию материалов, посвященных проблемам несовершеннолетних осужденных и осужденных женщин. В материалах поднимаются вопросы о жизни заключенных, об их работе, мечтах и дальнейших планах.

Дипломом за II место в номинации «Профессия правозащитник» наградили акционерное общество «Редакция газеты «Московский комсомолец» за материал, посвященный истории подполковника Андрея Симоненко, бывшего начальника Исправительного центра № 1 УФСИН по Московской области. Его методы «перевоспитания» наркозависимых заключенных были признаны нарушениями этических норм. В результате этот случай стал поводом для обсуждения пределов допустимости «воспитательных» мер и необходимости реформирования системы исправительных центров в России.

Дипломом за III место в номинации «Профессия правозащитник» наградили Соколову Анну Владимировну, корреспондента редакции акционерного общества «Аргументы и Факты» за серию материалов, посвященных истории Александра Глухова. В 1998 году Александр очнулся с пробитой головой, полной потерей памяти и без документов. После первой публикации о нем в газете «Аргументы и Факты» и запроса в МВД Александру Глухову ускорили прохождение всех необходимых процедур и помогли с оформлением документов. Скоро он станет полноценным гражданином России.

Дипломом за I место в номинации «Лучший правовой блог» наградили Меркачеву Еву Михайловну, члена совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, за лучший правовой блог, в котором освещаются вопросы защиты прав человека.

В конкурсе участвовали материалы, касающиеся жестокого обращения с несовершеннолетними в СИЗО, а также встречи с жителями Одинцовского округа по поводу исправительного центра, расположенного рядом с жилыми домами.

