Омбудсмен Подмосковья Фаевская и начальник ЦТУ подписали соглашение о сотрудничестве

30 октября в Центральном таможенном управлении уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и начальник ЦТУ Александр Иофик подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Наша задача — обеспечивать условия, при которых каждый гражданин может воспользоваться своими правами. Сегодняшний шаг позволяет ЦТУ и институту Уполномоченного по правам человека объединить ресурсы ради более эффективной защиты людей. Подписанное соглашение позволит оперативно обмениваться информацией, вырабатывать решения и помогать людям в конкретных ситуациях. У нас нет стандартных вопросов, на которые можно ответить шаблонно — каждый случай уникален и рассматривается индивидуально. Ни одна жалоба и обращение не останутся без внимания», — отметила Ирина Фаевская.

Соглашение о сотрудничестве направлено на защиту прав, свобод и законных интересов граждан в Московской области. Согласно соглашению, стороны будут обмениваться информацией о нарушениях прав граждан в таможенной сфере, заниматься правовым просвещением, создавать рабочие группы и проводить совместные мероприятия.

«Сегодня мы сделали важный шаг, который откроет для таможенников ЦТУ новые возможности. Мы заинтересованы в том, чтобы наши сотрудники чувствовали, что мы открыты и готовы помогать в решении вопросов, связанных с защитой их прав. Я вижу большой потенциал в объединении наших усилий. В Управлении будут созданы рабочие группы, которые займутся практической реализацией договоренностей. Уверен, что этот формат станет основой для расширения сотрудничества не только в Московской области, но и в других регионах Центрального федерального округа», — подчеркнул Александр Иофик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.